John Textor a bouclé une future recrue pour l’OL à 20 M€

John Textor va à nouveau faire parler de lui. Cet hiver, le patron d’Eagle Football se montre très actif pour ses clubs. À Lyon, il a ainsi négocié l’arrivée de cinq renforts : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et bientôt Nemanja Matić. Mais l’Américain va également offrir un joli cadeau aux supporters de Botafogo.

La rumeur s’était répandue hier, elle a été confirmée dans la nuit par Globoesporte. O Glorioso est en passe de boucler le transfert du milieu offensif brésilien de 23 ans Luiz Henrique (3 passes décisives en 13 matches de Liga cette saison avec le Betis). Également courtisé par le RB Leipzig, le joueur va rentrer au pays en échange d’un chèque de 20 M€, soit le montant exigé par le club andalou.

Textor se sert encore de la galaxie Eagle

Mais ce transfert risque de faire jaser puisqu’il s’agit du plus gros achat de l’histoire de Botafogo. Et le montant évoqué peut surprendre, car la formation carioca n’a jamais pu dépenser autant d’argent dans son histoire. En effet, l’arrivée la plus coûteuse jusqu’ici était celle de Patrick de Paula, acheté 6 M€ à Palmeiras en 2022. Textor a-t-il réalisé un nouveau tour de passe-passe en utilisant un autre de ses clubs ? L’arrivée d’Ernest Nuamah chez les Gones via Molenbeek et celle du duo de Botafogo Perri-Adryelson à un tarif bien inférieur aux valeurs évoquées avaient déjà provoqué des doutes.

La question se pose en tout cas puisque Globoesporte révèle que Textor souhaitait dans un premier temps négocier le transfert de Luiz Henrique pour l’Olympique Lyonnais avant de changer d’avis. Le Brésilien du Betis souhaitait d’ailleurs poursuivre sa carrière en Europe, avant d’être convaincu de revenir au pays pour avoir plus de temps de jeu. Mais le média brésilien ajoute un détail très important : le plan de Textor est d’envoyer un jour Luiz Henrique à l’OL. Reste à savoir quand.