Le PSG se lance à l'assaut de Marcelo

Véritable légende au Real Madrid, qu'il a rejoint en 2006 en provenance de Fluminense, Marcelo n'est plus un élément indispensable. Après avoir arpenté le couloir gauche pendant de nombreuses années, l'international auriverde marque le pas depuis plus d'un an. Moins performant, mais aussi concurrencé par l'international français Ferland Mendy, le latéral gauche de 31 ans pourrait quitter la Casa Blanca en fin de saison.

Sous contrat jusqu'en 2022, Marcelo a déjà été informé par ses dirigeants qu'il ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Le principal intéressé étudiera donc toutes les propositions qui lui seront adressées. Une situation qui a alerté ses prétendants, notamment la Juventus et le Paris Saint-Germain, qui étudient plusieurs profils à gauche.

Thiago Silva et Neymar le verraient bien à Paris

Si la piste menant à Alex Telles est bien réelle, elle n'est pas encore bouclée. Selon nos informations, le PSG a bien entamé des discussions concrètes avec son entourage mais n'a formulé aucune proposition jusqu'à présent. Des échanges récents ont eu lieu entre Leonardo et son représentant. Parallèlement, les Parisiens explorent d'autres pistes.

Pour le moment, le directeur sportif n'a pas déclenché d'offre. Une stratégie risquée ? Possible. Le joueur reçoit régulièrement des coups de téléphone de ses coéquipiers parisiens en sélection pour tenter de le séduire. Thiago Silva et Neymar verraient ainsi d'un très bon œil que le natif de Rio de Janeiro les rejoigne au PSG. Marcelo est séduit par ces avances mais n'a pas encore tranché définitivement.