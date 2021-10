Serge Gnabry préfère Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Alors que le retour d'Ousmane Dembélé se précise et que sa prolongation au FC Barcelone traîne encore, l'ailier français fait parler de lui... au Bayern Munich ! Dans un extrait du documentaire d'Amazon Prime Video «FC Bayern-Behind the Legend», dont la sortie est prévue le 2 novembre prochain, on y voit plusieurs joueurs bavarois, dont Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Thomas Müller, en plein débat : est-il meilleur que Kylian Mbappé ?

L'ancien d'Arsenal a fait son choix entre le Barcelonais et le Parisien : «Dembélé est meilleur que Mbappé.» Müller lui répond alors : «comment ça, meilleur ? S'il pouvait dribbler comme Dembélé, il serait meilleur aussi», avant que Kimmich ne poursuive. *«Si tu me demandes qui je choisis entre Dembélé ou un de vous deux (Coman et Gnabry), je prendrais toujours vous. Cette discussion sur Dembélé me fait ch**er !»