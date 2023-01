Vidéo : Twitter se déchaîne après la retraite internationale de Lloris

La suite après cette publicité

C’est une page de l’équipe de France qui se tourne ! Hugo Lloris, portier des Bleus depuis quatorze ans, capitaine depuis 2010 et joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), prend sa retraite internationale. Un parcours avec les Bleus jalonné de drames, comme à Knysna en 2010, mais surtout de succès avec une finale d’Euro, une autre en Coupe du Monde et évidemment le sacre suprême, le titre au Mondial russe de 2018. Une carrière immense que la Twittosphère n’a pas manqué de saluer. Chambreur, le petit oiseau bleu s’amuse aussi du fait que l’annonce du capitaine des Bleus arrive un moment de turbulence pour la Fédération française de football et que le gardien de Tottenham n’est pas un expert des séances de tirs au but.

