Ligue 1 : Marseille en Ligue des champions dans une fin folle, Nice arrache l'Europe, Metz est relégué

Ce samedi soir se déroulait l'ultime multiplex de la saison 2021-2022, celui de la 38eme journée. Le début de cette soirée avait été marqué par l'annonce de Kylian Mbappé qui a officiellement prolongé son contrat au PSG pour trois saisons. Le spectacle est venu après sur la pelouse du Parc puisque le PSG a corrigé Metz (5-0) qui luttait pourtant pour son maintien au coup d'envoi. Mbappé a évidemment participé à la fête en inscrivant un triplé alors que Neymar a marqué son 100eme but sous les couleurs parisiennes. De quoi parfaitement fêter le 10eme titre de l'histoire du club. Et le FC Metz est officiellement relégué en Ligue 2 puisque dans le même temps, l'AS Saint-Etienne qui n'avait besoin que d'un nul pour accrocher les barrages, arraché un point face au FC Nantes (1-1).

Les Verts on sur revenir au score après le premier but inscrit par Ludovic Blas sur penalty (23e). Comme un symbole c'est Romain Hamouma qui a offert les barrages à ce géant du football français. Dans une saison cauchemardesque sous les ordres de Claude Puel puis de Pascal Dupraz, qui aura tout tenté dans sa mission maintien, Saint-Etienne a su y croire jusqu'au bout pour inverser la tendance. Les Verts affronteront Auxerre dans un barrage aller/retour et ne rejoignent donc pas un autre monument : Bordeaux qui finit dernier du classement malgré sa victoire à Brest (4-2). Et dans cette dernière journée, les enjeux étaient nombreux aussi (et surtout) dans la course à l'Europe.

L'OM ira en Ligue des champions

La bataille à distance entre l'AS Monaco et l'OM pour la deuxième place synonyme de qualification direct pour la Ligue des champions passionnait tout le monde. Au Vélodrome, les Marseillais ont fait le travail face à Strasbourg dans une ambiance de folie. Le Brésilien Gerson s'offrait un doublé dans un match de folie (4-0). Trois points précieux puisque l'OM profitait dans le même temps du mauvais résultat de l'AS Monaco, qui avait pourtant son destin en main dans cette dernière journée. Les coéquipiers de Ben Yedder concédaient l'ouverture du score par Frankowski (30e) avant de rapidement égaliser par Badiashile (34e). Mais qui d'autre que Wissam Ben Yedder pour encore une fois marquer et ainsi donner un précieux avantage à Monaco puisque les Monégasques repassaient devant et s'assuraient la place en C1. Du moins jusqu'à l'ultime seconde puisque Lens arrachait l'égalisation dans les dernières secondes et envoyait dans le même temps l'OM en C1. Monaco devra jouer les barrages.

Et toujours dans cette course à l'Europe, en plus de Nantes qui était assuré de disputer la Ligue Europa grâce au succès en Coupe de France, Rennes avait l'occasion de valider son ticket pour la C3. C'est chose faite après son match nul face à Lille (2-2). Menés au score, les Rennais sont revenus dans la partie grâce à Benjamin Bourigeaud notamment. Un point suffisant pour assurer la quatrième place du classement car les Strasbourgeois s'inclinaient dans le même temps face à l'OM. Strasbourg a d'ailleurs manqué la Ligue Europa Conférence. Car dans le même temps, Nice a renversé Reims grâce à Andy Delort. L'international algérien a inscrit un triplé pour offrir les trois points (3-2) et la 5eme place à son équipe. Nice jouera la C4. Dans les autres matchs de la soirée, tous sans réel enjeu donc, Troyes a été tenu en échec par Lorient (1-1), Lyon a battu Clermont (2-1) et Angers a battu Montpellier (2-0).

Découvrez le classement final de la Ligue 1 version 2021/2022.

