OM : visite médicale programmée en Côte d’Ivoire pour Faris Moumbagna

Comme nous vous l’expliquions plus tôt dans la soirée, l’Olympique de Marseille est sur le point de verrouiller sa troisième recrue hivernale après Jean Onana et Ulisses Garcia. L’attaquant de Bodø/Glimt, Faris Moumbagna, va poser ses valises dans la Cité Phocéenne. Selon nos informations, l’attaquant camerounais passera sa visite médicale dans les prochaines heures en Côte d’Ivoire. Les derniers détails de la transaction et les signatures de contrats seront bouclés là-bas.

Pour rappel, d’après les indiscrétions de nos confrères de RMC Sport, un accord entre le club phocéen et le FK Bodø/Glimt a été trouvé pour un montant avoisinant les 8 millions d’euros. Un contrat de quatre ans et demi attend le natif de Yaoundé. À 23 ans, cet attaquant camerounais a réalisé une année 2023 flamboyante après avoir vécu de courtes expériences au début de carrière entre des débuts en universitaire aux États-Unis puis des passages contrastés à Kristiansund et Sønderjyske.