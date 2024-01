Mercato : l’OM va boucler l’arrivée de Faris Moumbagna

Marseille continue ses emplettes hivernales. La troisième recrue est sur le point d’être verrouillée et elle se nomme Faris Moumbagna. À 23 ans, cet attaquant camerounais a réalisé une année 2023 de haute volée après avoir quelque peu galéré au début de sa carrière entre des débuts en universitaire aux États-Unis puis des expériences contrastées à Kristiansund et SønderjyskE. C’est finalement à Bodo qu’il a explosé cette saison avec 15 buts marqués en championnat quelques-uns en Ligue Europa Conférence dont un doublé décisif face au Besiktas.

Et l’OM n’a pas été n’importe où puisqu’il vise ni plus ni moins que l’un des meilleurs joueurs du Bodø/Glimt, fraîchement sacré champion de Norvège grâce notamment au talent d’un homme, Faris Pemi Moumbagna. Attaquant complet et puissant, il est également très spectaculaire comme l’atteste son ciseau acrobatique marqué depuis le point de penalty en coupe de Norvège face à Valerenga. Altruiste, Moumbagna sait également faire la dernière passe, lui qui a délivré 8 passes décisives en championnat en 28 matches.

L’OM a battu la concurrence !

Autant de qualités qui faisaient penser à Pablo Longoria et à l’OM que l’international camerounais (il vient de fêter ses deux premières capes en novembre dernier face à l’ile Maurice et face à la Lybie), qui évolue en première division norvégienne comme avant lui un certain Akor Adams qui tourne fort en Ligue 1 avec Montpellier depuis son arrivée cet été, pouvait être la doublure idéale ou du moins un bon complément aux attaquants marseillais. Les Marseillais pouvaient donc se laisser tenter pour le Camerounais le plus décisif des championnats européens dont la valeur oscille entre 6 et 8 M€.

L’OM est arrivé en force dans le dossier. Les négociations ont été parfaitement menées en discrétion par le trio de direction composé de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Stéphane Tessier. Plusieurs écuries de Premier League s’étaient également positionnées sur l’international camerounais. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, son arrivée à Marseille serait même imminente. Un accord entre le club phocéen et le FK Bodø/Glimt a été trouvé pour un montant avoisinant les 8 millions d’euros. Un contrat de quatre ans et demi attend le natif de Yaoundé. C’est un grand coup pour les Marseillais qui enrôlent ici un attaquant puissant et complet pour parfaitement compléter sa rotation offensive. Une belle concurrence pour les autres attaquants comme Vitinha ou Joaquin Correa.