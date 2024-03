Le FC Barcelone touche au but pour son nouvel entraîneur

La décision de Xavi Hernandez est claire. Après une lourde défaite 5-3 concédée à domicile face à Villarreal fin janvier dernier, Xavi officialisait son futur départ du FC Barcelone. Mais depuis, les résultats se sont améliorés et la presse espagnole expliquait que le technicien catalan pourrait revenir sur sa décision. Mais il n’en est rien, puisque le manager de 44 ans a assuré hier qu’«à ce jour, rien n’a changé, il n’y a pas de problème. Pas de changement, j’avance pas à pas et on pense à Bilbao».

Voir Xavi Hernandez rester demanderait beaucoup de conditions, d’autant plus que le FC Barcelone a déjà commencé à lui chercher un successeur et plusieurs noms avaient été retenus. Pas mal de noms sont rapidement sortis comme Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao ou encore Ruben Amorim. Mais ce n’est pas tout puisqu’on apprenait que Deco et Joan Laporta s’étaient entendus sur le choix du technicien de Brighton : Roberto De Zerbi. Une cible favorite, même si un autre nom garde une longueur d’avance.

Un duel De Zerbi-Flick ?

Selon les informations de Sky Sports Allemagne, Hansi Flick reste la priorité du FC Barcelone pour succéder à Xavi Hernández sur son banc. Joan Laporta a avoué avoir un faible pour les techniciens allemands en ce moment. L’ancien coach du Bayern Munich, libre depuis son départ de la Nationalmannschaft, est vite apparu comme le grand favori, lui qui a déjà soulevé la Ligue des Champions en 2020. Le média allemand assure même que des premières discussions concrètes ont eu lieu entre les deux clans.

Cependant, aucune décision finale n’a encore été prise par Joan Laporta ou par le directeur sportif Deco concernant l’arrivée d’Hansi Flick. Reste maintenant à savoir si le Barça attend d’avoir une réponse de Roberto De Zerbi pour prendre une décision ou s’il souhaite rapidement valider Flick, sachant qu’il est également un candidat pour venir sauver le Bayern Munich. De son côté, l’entraîneur allemand est d’ailleurs ouvert à la possibilité de s’installer dans la péninsule catalane.