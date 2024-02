FC Barcelone : l’entourage de Xavi a lâché une bombe !

Le 27 janvier dernier, après une défaite 5-3 concédée à domicile face à Villarreal, Xavi officialisait son futur départ du FC Barcelone. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle». Une annonce qui a peut-être surpris en termes de timing, mais pas sur le fond. Depuis qu’il a pris les rênes du Barça, Xavi a certes remporté le championnat l’an dernier, mais cette saison 2023/2024 est bien plus compliquée. Entre des résultats sportifs décevants, un jeu peu convaincant et des relations difficiles avec ses supérieurs, le champion du monde 2010 était clairement sur la sellette malgré un contrat courant jusqu’en 2025.

Mais ce mardi, El Chiringuito révèle que le clan Xavi a lâché une petite bombe : le technicien espagnol pourrait revenir sur sa décision ! Il n’y a pas eu de conversation entre le coach culé et Laporta, mais l’entourage de Xavi a semé le doute. Il a bien confirmé que la décision de l’ancien milieu de terrain avait été prise, mais a ajouté qu’en 2014, alors qu’il était toujours joueur, Xavi avait annoncé son départ du Barça à la fin de la saison, avant que Luis Enrique réussisse à le faire changer d’avis. Une décision qui a permis au natif de Terrassa de réaliser l’extraordinaire triplé en 2015. « Dans le football, on ne sait jamais », aurait conclu le clan Xavi.

Une volte-face sous conditions

De quoi laisser penser à un incroyable retournement de situation ? Rien n’est moins sûr, car il faudrait que plusieurs planètes soient alignées. L’une des premières conditions serait le retour de Jordi Cruyff. Le fils de la légende batave avait été recruté en 2021 par Joan Laporta en tant que conseiller technique avant de plier bagage la saison passée. Un départ qui avait isolé un peu plus Xavi, dont il était proche. Enfin, la deuxième condition est encore plus compliquée.

Le média espagnol assure qu’il faudrait que Laporta décide de se séparer de Deco. Officiellement nommé directeur sportif des Blaugranas le 16 août 2023, l’ancien milieu de terrain n’est clairement pas un allié de Xavi. Les deux hommes ont des relations difficiles et cela s’est vu durant le mercato. Aujourd’hui, Deco planifie l’avenir du Barça sans Xavi et il bénéficie du soutien total de Laporta. Difficile donc de voir la tendance s’inverser, même si techniquement, Xavi a encore un an de contrat à honorer.