CAN 2023 : les affiches des quarts de finale sont connues

Suite à ce dernier huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et l’Afrique du Sud où l’équipe d’Hugo Broos s’est qualifiée (2-0), on connaît désormais les huit nations qui joueront en quart de finale. Les Bafana Bafana rejoignent ainsi le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cap Vert, la République Démocratique du Congo, la Guinée, le Nigeria et l’Angola.

Ainsi on débutera ce vendredi à 18h avec un duel entre le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et la sensation angolaise. Le soir à 21h, la République Démocratique du Congo qui s’est offerte le scalp de l’Égypte ira défier la Guinée. Le samedi 3 février à 18h, le Mali affrontera le pays hôte, la Côte d’Ivoire, qui a remporté un sacré choc contre le Sénégal au tour précédent. Enfin, les Requins Bleus du Cap Vert rencontreront l’Afrique du Sud à 21h.

Les affiches des quarts de finale