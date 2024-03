Manchester City peut craindre le pire

Dans le viseur du fair-play financier en Angleterre, Manchester City doit se tenir à carreaux. Le club anglais, visé pour manque de transparence et de contrôle économique, est soumis à une possible réduction de points, comme Everton en a fait les frais déjà cette saison. 115 accusations ont été déposées contre les Citizens, et la sentence pourrait être lourde.

En effet, l’ancien conseiller des finances des Skyblues, Stefan Borson, met en garde le champion d’Angleterre en titre. «Les accusations sont très graves et si les sanctions sont prouvées, elles seraient également très graves : grandes déductions de points», a-t-il assuré dans des propos rapportés par Relevo, avant d’ajouter que «quelques mois se passent avant l’audience». Néanmoins, la Premier League fera en sorte de régler ce litige rapidement.