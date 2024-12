Leicester - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la 19e journée de la Premier League débute avec un duel entre Leicester et Manchester City. A domicile, les Foxes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jakub Stolarczyk qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve James Justin, Conor Coady, Jannik Vestergaard et Victor Kristiansen. Harry Winks et Boubakary Soumaré se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Jamie Vardy peut compter sur Bilal El Khanouss, Facundo Buonanotte et Stephy Mavididi en soutien.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Stefan Ortega Moreno dans les cages derrière Rico Lewis, Manuel Akanji, Nathan Aké et Josko Gvardiol. Le milieu de terrain est assuré par Mateo Kovacic avec Bernardo Silva et Kevin De Bruyne un cran plus bas. Devant, Erling Haaland est accompagné dans les couloirs par Savinho et Phil Foden.

Les compositions

Leicester : Stolarczyk - Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen - Winks, Soumaré - El Khanouss, Buonanotte, Mavididi - Vardy

La suite après cette publicité

Manchester City : Ortega - Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol - Kovacic - Savinho, Silva, De Bruyne, Foden - Haaland