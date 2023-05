Mercato : Chelsea veut récupérer un chèque de 324 M€ !

La suite après cette publicité

Chelsea a fait sauter la banque. Lors des deux premiers mercatos menés par la nouvelle direction, les Blues ont déboursé plus de 600 millions d’euros. Mais les nouveaux propriétaires ont fait des erreurs, eux qui ont notamment acheté beaucoup trop de joueurs alors que le vestiaire était déjà plein. D’ailleurs, l’idée de Mauricio Pochettino, nommé à la tête du club cette semaine, veut réduire la taille de son groupe. Hier, Football London évoquait une dizaine de victimes.

Ce mercredi, le Daily Mail parle plutôt de quinze joueurs qui pourraient être mis à la porte cet été par l’Argentin. Il pourrait rapporter gros aux Londoniens e grâce à son dégraissage XXL. Il faut mettre de côté les éléments qui ne seront pas conservés au-delà de leur prêt comme João Félix (Atlético de Madrid) et Denis Zakaria (Juventus) ou ceux qui sont en fin de contrat qui n’ont pas encore prolongé à l’instar de N’Golo Kanté.

Les Blues veulent encaisser !

Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a encore une année de contrat. Mais une résiliation de contrat n’est pas à exclure, lui qui aimerait retourner au FC Barcelone et qui intéresse l’Arabie saoudite selon le Daily Mail. Pour le reste, Todd Boehly et ses équipes espèrent récupérer quelques liquidités. Ils ont fixé le prix de Mateo Kovacic à environ 40 M€. Libre dans un an, le Croate intéresse Manchester City et le Bayern Munich. Dans la même situation, Christian Pulisic plaît à la Juventus. 29 M€ seront nécessaires. Pour Cesar Azpilicueta, Chelsea sera moins gourmand.

La somme de 5,8 M€ est évoquée, tout comme une potentielle arrivée au Barça. En revanche, les dirigeants ont fixé le prix de Mason Mount à environ 87 M€. Toutefois, Mauricio Pochettino aimerait le garder. Ce qui n’est pas le cas du Marocain Hakim Ziyech. Un chèque de 17 M€ pourrait convaincre les Blues. Ces derniers espèrent aussi récupérer des sous grâce à Edouard Mendy (29 M€, Nice et l’Inter intéressés), Callum Hudson-Odoi (11,6 M€), Conor Gallagher (46 M€), Trevoh Chalobah (29 M€) et Ruben Loftus Cheek (29 M€). Concernant Kalidou Koulibaly, un prêt du côté de la Juventus est évoqué. Au total, Chelsea espère récolter environ 324 M€ ! Une mission qui ne sera pas simple.