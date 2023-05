Chelsea : Mauricio Pochettino va faire plus de 10 victimes !

La suite après cette publicité

Les 15 travaux de Mauricio Pochettino. Hier, le technicien argentin a été officiellement nommé à la tête des Blues. «Le Chelsea Football Club est heureux de confirmer que Mauricio Pochettino deviendra l’entraîneur-chef de l’équipe masculine à partir du début de la saison 2023/24. L’Argentin commencera son nouveau rôle le 1er juillet 2023 avec un contrat de deux ans, avec une option de club d’une année supplémentaire», a-t-on pu lire d’ailleurs sur le site officiel du club anglais. Là-bas, tout le monde compte sur lui pour remettre l’écurie londonienne sur de bons rails.

Pochettino veut trois recrues

Pour y parvenir, il lui faudra des renforts. Le Daily Mail révèle d’ailleurs ce mardi qu’il a déjà demandé trois recrues à sa direction. L’ancien coach du Paris Saint-Germain veut un gardien de but. Il reste à savoir s’il souhaite une doublure en cas de départ d’Edouard Mendy ou un titulaire. Récemment, le nom de Keylor Navas a été lié aux Blues. Pochettino a aussi réclamé un milieu de terrain. Et pour ce poste, c’est Manuel Ugarte (Sporting CP) qui est sa priorité. Malgré la concurrence du PSG, les Blues ont bon espoir puisque l’Uruguayen veut jouer en Premier League.

Les pensionnaires de Stamford Bridge sont prêts à payer sa clause libératoire de 60 millions d’euros. Ils suivent aussi la situation de Fede Valverde (Real Madrid). Enfin, le nouvel homme fort de Chelsea souhaite un numéro 9 cet été. Ce, malgré le potentiel retour de Romelu Lukaku, que l’Inter Milan ne conservera pas. Pochettino veut discuter avec le Belge et pourquoi pas lui laisser sa chance. Mais il veut également un autre attaquant. Le Daily Mail et Football London assurent qu’il devra aussi régler la situation de Mason Mount.

Plus de 10 départs et 2 cas particuliers à régler

En fin de contrat en 2024, le joueur attire plusieurs clubs dont Manchester United, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich. Mais Pochettino est un grand fan et veut le convaincre de rester et prolonger l’aventure. Enfin, Football London explique que le nouveau coach devra gérer le dégraissage. Plus de dix joueurs devraient quitter le club durant l’intersaison, que ce soit sous la forme d’un transfert sec ou d’un prêt. On pense à certains comme Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Hakim Ziyech ou encore João Félix, que Mauricio Pochettino ne souhaite pas garder.

Entre les départs (une bonne dizaine), les arrivées (trois) et les cas particuliers (Lukaku, Mount), Mauricio Pochettino a du pain sur la planche. Outre le mercato, on attendra de lui qu’il redonne confiance à l’effectif, notamment aux recrues des deux derniers marchés des transferts; et qu’il impose sa patte et son style. Cela commencera par ses choix concernant son futur effectif. Et visiblement, il a déjà des idées pour son Chelsea.