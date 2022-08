Le Sporting CP fait tout pour rapatrier Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

La fin du mercato approche, et il y a encore beaucoup de gros joueurs qui attendent de savoir où ils passeront la nuit du 1er septembre au 2 septembre. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, toujours en guerre avec Manchester United. Les deux parties semblent désormais irréconciliables, alors que le Portugais reste ferme : il veut s'en aller pour rejoindre un club disputant la Ligue des Champions. Il a également beaucoup de doutes sur la capacité de la direction à construire une équipe qui puisse lutter avec les autres cadors du championnat.

Cette affaire tombe en plus bien mal, puisque selon les médias anglais, le vestiaire de Manchester United est divisé, et le début de saison est catastrophique, avec deux défaites en deux journées de Premier League. Ces dernières heures, les publications britanniques confiaient cependant que les Red Devils allaient laisser partir leur joueur. Mais une question se pose : qui pour accueillir la superstar portugaise ?

Un challenge qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions

Forcément, son salaire est conséquent, et même s'il sort d'une saison tout à fait honnête sur le plan comptable (18 buts en 30 matchs de Premier League), ce n'est plus le grand CR7 du Real Madrid. Récemment, on a parlé d'intérêts assez variés, de Chelsea à Naples en passant par l'Atlético de Madrid, la Roma et même le Bayern. Et selon nos informations, le Sporting Portugal pousse pour l'enrôler. Le directeur sportif de la formation lisboète Hugo Viana est ainsi très actif en coulisses pour convaincre le Lusitanien de revenir dans son club formateur, qu'il a quitté en 2003 pour rejoindre Manchester United.

Une opération difficile pour le club portugais, qui a cependant quelques atouts en sa faveur. La possibilité de disputer la Ligue des Champions, compétition fétiche de l'attaquant de 37 ans, ou même simplement le fait que ce dernier n'ait pas d'autre possibilité sérieuse pour son avenir à l'heure où on écrit ces quelques lignes. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien...