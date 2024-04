Man City : l’hommage émouvant de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne

Auteur d’une performance majuscule contre Crystal Palace, Kevin de Bruyne a signé son véritable retour au meilleur des moments. Revenu en début d’année après une longue absence due à une blessure à l’ischio, le Belge alternait entre le bon et le moins bon depuis quelques matchs. Une seule fois décisif lors des six derniers matchs de Premier League, il n’était pas encore à son meilleur niveau. À l’approche du choc contre le Real Madrid, le milieu offensif de City s’est sublimé contre les Eagles et a offert la victoire à son équipe, notamment grâce à un magnifique but trouvé en lucarne opposée.

La suite après cette publicité

Une performance qui n’a pas laissé Pep Guardiola indifférent. L’entraîneur de City était très admiratif de son joueur à la fin du match : « Vous parlez de managers mais des joueurs comme Kevin rendent ce match facile. Il a été arrêté cinq mois. Il a été moins bien après le match contre Newcastle mais c’est normal. Pour mettre un tel doublé et faire une passe décisive, il faut vraiment être spécial. Il a gagné le match à lui seul » a-t-il salué en conférence de presse. Il faudra comme aujourd’hui un grand Kevin de Bruyne dans trois jours pour porter l’attaque de Manchester City à Madrid.