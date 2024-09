Man City : Ilkay Gündogan dévoile les coulisses de son retour

Après une année au FC Barcelone, Ilkay Gündogan (33 ans) a retrouvé Manchester City cet été. Mais il ne regrette pas son passage en Catalogne, lui qui a défendu son bilan dans les colonnes du Daily Mail. «J’ai passé un bon moment là-bas. J’ai joué pour l’une des plus grandes équipes du monde. J’ai réalisé l’un de mes rêves d’enfant : jouer pour le Barça et défendre cet écusson. Peut-être que les gens regardent la saison dernière et pensent que nous n’avons rien gagné, c’est vrai, mais si vous regardez notre performance, à la fin de la saison, nous avions 85 points… seulement trois de moins que l’année précédente, lorsque nous avons remporté la Liga. Nous avons affronté un Real Madrid très fort (…) Je me sens privilégié d’avoir joué pour Barcelone. Dans d’autres circonstances, les choses auraient peut-être été différentes. C’était une expérience difficile, mais aussi fantastique. Je ne regrette donc rien.»

Ensuite, l’ancien joueur du BVB a évoqué les coulisses de son retour chez les Mancuniens. «Quand j’étais sûr que ce serait possible de revenir, j’ai parlé à Pep (Guardiola). Je l’ai appelé et lui ai demandé s’il l’imaginait. C’était quelque chose que je voulais faire personnellement et je n’avais pas grand-chose à perdre. J’étais un peu nerveux au départ, mais c’était une bonne décision. Évidemment, ma relation avec Pep (Guardiola) a toujours été bonne. Bien que je sois à Barcelone l’année dernière, nous avons échangé quelques appels. En fait, nous nous sommes aussi rencontrés là-bas une fois. Il n’y a aucune raison de cacher que nous avons une bonne connexion, mais à la fin, vous ne savez jamais comment les gens vont réagir ou ce qu’ils pensent de certaines situations. Quand j’en ai parlé et que j’ai reçu une excellente réponse, j’ai été soulagé. C’était quelque chose auquel je ne m’attendais peut-être pas à ce moment-là. Il m’a dit que si cela n’avait tenu qu’à lui, cela aurait été fait dès le lendemain.» "Gundo" a donc pu rentrer chez lui, à City.