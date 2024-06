EdF : Ousmane Dembélé dévoile les qualités de capitaine Mbappé

Ousmane Dembélé est l’un des joueurs qui a le plus côtoyé Kylian Mbappé. L’ancien pensionnaire du FC Barcelone a passé une saison avec lui au Paris Saint-Germain et les deux hommes évoluent ensemble en équipe de France depuis plusieurs années. Et visiblement, Dembélé aime bien le capitaine Mbappé.

«C’est un bon capitaine. C’est un leader. Il donne de la voix. Il ne se cache pas. Il essaye de mettre le groupe dans de bonnes dispositions aussi. Lui et Grizi et Giroud aussi donnent de la voix pour les jeunes notamment qui ne connaissent pas les grandes compétitions. C’est un meneur d’hommes. Après les défauts, je les garde pour moi sinon ça va faire parler (rires)», a-t-il confié en conférence de presse.