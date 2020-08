Barça : Luis Suarez est remonté contre Koeman

Ce matin, la radio catalane RAC-1 a annoncé que Ronald Koeman, nommé entraîneur du FC Barcelone la semaine dernière, avait contacté Luis Suarez pour lui signifier qu'il n'entrait pas dans ses plans. Le club blaugrana et le joueur sous contrat jusqu'en 2021 discuteraient afin de résilier sa dernière année de contrat.

Mais cet après-midi, la Cadena COPE en a dit plus sur cette réunion entre les deux hommes. Ainsi, on apprend que l'appel téléphonique entre Suarez et Koeman a duré moins d'une minute. L'Uruguayen aurait été très contrarié. Il n'aurait surtout pas apprécié la méthode employée, lui qui estime qu'en tant que joueur qui a tout donné pour le Barça il méritait d'être traité un peu mieux.