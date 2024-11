Serie A : Lecce s’impose et enfonce Venise

Avant deux soirées de Ligue des champions très prometteuses, plusieurs équipes étaient sur le pont ce lundi en championnat. C’était notamment le cas de Venise, dernier ex-aequo (9 points), et de Lecce, avant-dernier (10 points), en Serie A. Une rencontre capitale pour les deux formations.

Après une première période sans but (0-0), Lecce a fini par trouver la faille à la 70e grâce à Patrick Dorgu (0-1). Un but qui a permis aux visiteurs de prendre les trois points et de remonter à la 15e place du classement. De son côté, Venise s’enfonce dans la crise.