CdM 2030 : le stade de la finale n’a toujours pas été fixé

Après les matches d’ouverture organisés en Amérique du Sud (l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay) pour célébrer le centenaire de la compétition, les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2030 se disputeront le titre final chez le trio européo-africain, avec l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Les trois fédérations s’étaient d’ailleurs réunies ce samedi à Rabat (Maroc) pour confirmer leur organisation commune et transmettre le dossier complet à la FIFA. Néanmoins, la question se pose toujours : quel stade accueillera la finale du Mondial 2030 ?

Pour le moment, rien n’a été décidé, comme l’a expliqué le président de la RFEF Pablo Rocha : «l’organisation de la Coupe du monde concerne les trois pays organisateurs, il y a un agenda et des dates qui devront être prises en compte et quand la décision sera prise, tout le monde le saura.» Une situation partagée par son homologue de la FRMF, Faouzi Lekjaa. «Le travail se poursuit, on a jusqu’à fin juin pour finaliser le projet. Le jour où tout sera arrêté par rapport aux matches, du coup d’envoi jusqu’à la finale, on communiquera la configuration du "bid" (la proposition, ndlr) qu’on va déposer ensemble.»