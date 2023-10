CdM 2030 : le Maroc pousse pour accueillir la finale

La suite après cette publicité

Et s’il y avait déjà un malaise dans cette co-organisation pour la Coupe du monde 2030 ? Appuyée par la FIFA, la CONMEBOL (la confédération sud-américaine) a annoncé que la compétition «débutera là où tout a commencé. L’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture du Mondial centenaire.» Ce n’est pas tout car le reste de la grande messe du football se tiendra sur 3 continents en tout puisque l’Espagne, le Portugal et le Maroc seront les autres pays hôte. Tout cela doit encore se confirmer à la fin de l’année 2024 à l’occasion du congrès de la FIFA. Pas mal de détails sont encore à définir, dont le stade qui accueillera la finale.

D’après les premières informations sorties dans les différents médias, c’est le Santiago-Bernabéu, l’antre du Real Madrid, qui tiendrait la corde. Tout ne serait pas si clair que cela. Sur les ondes de Radio Mars, le président de la Fédération de football marocaine Faouzi Kekjaa pousse que ce dernier match ait lieu sur le sol africain. « Nous espérons vivre une finale extraordinaire qui honore tout le continent et les jeunes générations dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux », a-t-il lâché. Voilà qui pourrait être source de tensions entre les différents pays organisateurs…