Serie A : l’AC Milan fait exploser le Napoli et s’impose largement !

La 28e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec un choc entre le leader, le Napoli (1er, 71 points) croisait le fer avec l’AC Milan (5e, 48 points). Un avant-goût de la double confrontation en Ligue des Champions entre les deux équipes qui se tiendra dans les prochains jours pour le compte des quarts de finale. Ce match voyait les Napolitains s’articuler dans un 4-3-3 classique avec Giovanni Simeone en pointe suite à la blessure de Victor Osimhen. Côté Milanais, c’était un 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Brahim Diaz, Rade Krunic, Rafael Leao et Olivier Giroud. Cela démarrait fort sous l’impulsion de Brahim Diaz, mais ce dernier tombait sur Alex Meret (4e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais Milan se montrait plus tranchant. Sur un bon débordement de Brahim Diaz, ce dernier trouvait Rafael Leao dont le piqué se logeait sur la gauche du but (1-0, 17e). Sonné, le Napoli craquait encore suite à un centre d’Ismaël Bennacer mal repoussé par Kim Min-Jae. À l’affût, Brahim Diaz ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 25e). Un scénario compliqué pour le Napoli qui prenait doucement le contrôle du jeu afin de revenir au score, mais manquait de précision dans l’approche du dernier tiers.

Mené à la pause, le Napoli tentait d’aller réduire le score, mais s’exposait aux contres et Olivier Giroud était proche de marquer un troisième but, mais sa frappe était trop croisée sur la droite (50e). Puis sur une récupération haute de Sandro Tonali sur Piotr Zielinski, Rafael Leao était lancé côté gauche. Remuant, il entrait dans la surface et allait mitrailler Alex Meret d’une lourde frappe dans la lucarne droite (3-0, 59e). Trouvait par Alexis Saelemaekers au point de penalty, Olivier Giroud tombait sur Alex Meret avant d’être signalé hors-jeu (65e). Ce n’était que partie remise et Alexis Saelemaekers réalisait un festival en percutant dans la défense des Partenopei avant de marquer (4-0, 66e). En plein naufrage, le Napoli n’y était pas ce dimanche soir et continuait de montrer une fébrilité inhabituelle. Le cinquième but était tout proche pour Alexis Saelemaekers, mais Alex Meret repoussait son tir (74e). Une mauvaise soirée pour Naples qui s’incline 4-0 mais conserve 16 points d’avance sur son dauphin, la Lazio. Désormais troisième, l’AC Milan double l’AS Roma et l’Inter Milan et revient à quatre unités des Biancocelesti.

