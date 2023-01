Naples-Juventus : les compositions officielles

C’est le choc de cette 18e journée de Serie A. Naples affronte la Juventus ce vendredi au stade Diego Armando Maradona, un match à suivre sur notre site en direct commenté. Actuellement premiers au classement, les coéquipiers de la pépite Khvicha Kvaratskhelia doivent enchaîner une deuxième victoire consécutive pour prendre de l’avance sur leur adversaire du soir et dauphin, qui reste sur huit succès consécutifs en championnat.

Pour ce faire, Luciano Spalletti a aligné son 4-3-3 classique avec un milieu composé de Zambo-Anguissa, Lobotka et Zielinski. Politano, Kvaratskhelia et Osimhen, auteur de 10 buts en 13 matchs de Serie A, animeront l’attaque napolitaine. Du côté de la Juventus, les deux anciens Parisiens Di Maria et Rabiot sont titulaires. Vlahovic et Pogba sont absents pour cause de blessures.

Les compositions officielles :

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui – Zambo-Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Juventus : Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic – Di Maria, Milik.