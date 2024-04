Joey Barton compare l’Angleterre à la Corée du Nord

Très actif sur X (anciennement Twitter), Joey Barton donne son avis sur le football moderne et sur la politique de son pays. L’ancien joueur de l’OM a notamment critiqué le style de Kyle Walker à l’entraînement, équipé d’un legging et de boucles d’oreilles en diamants. Mais plus grave, l’ancien international anglais (1 sélection) a surtout eu des propos homophobes et misogynes sur son compte, ce qui a provoqué des interventions policières.

« J’ai reçu la visite 4 fois en 3 jours de la police du Cheshire. Demander un entretien volontaire sur quelque chose que j’ai tweeté. Y compris quelques policières qui ont frappé à 21h30 hier soir alors que mes enfants étaient au lit. Je leur ai donné les informations et le numéro de mon avocat. Il a ensuite appelé pour organiser un entretien. Pas de réponse, alors il a laissé un message vocal au sergent qui était venu la première fois. Les deux dernières femmes ne savaient pas qu’il y avait eu 3 visites en 3 jours, apparemment ! Soit c’est un désastre, soit c’est une tentative d’intimidation, moi et ma famille. Bienvenue en Corée du Nord », a-t-il déploré sur ses réseaux.