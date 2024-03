Frank Lebœuf demande à Cristiano Ronaldo de "la fermer"

Frank Lebœuf n’y a pas été en douceur pour critiquer Cristiano Ronaldo. Dans un podcast accordé à la plateforme de paris sportifs BetVictor, l’ex-défenseur de Chelsea s’est d’abord exprimé sur le choix de la star portugaise d’avoir rejoint l’Arabie saoudite en 2023, à Al Nassr, et affirme que le Portugal est capable de remporter l’Euro 2024 si le joueur de 39 ans ne joue pas. «Je tiens à le remercier d’avoir porté le sport à un autre niveau, mais il y a une fin pour tout le monde (…) Pour moi, le Portugal est en fait l’un des prétendants aux Championnats d’Europe de cet été. Je pense en fait qu’ils peuvent gagner l’Euro, mais seulement si Cristiano Ronaldo ne joue pas», a-t-il d’abord lâché.

Avant de revenir sur les propos de Cristiano Ronaldo et la Ligue 1, lui qui avait assuré que seules deux ou trois équipes sont capables de se battre pour le titre en France, alors que la Pro League saoudienne était plus compétitive. Un avis qui ne passe pas pour l’ex-joueur passé par Strasbourg et l’OM : «Pourquoi pensez-vous qu’il a choisi de faire ce commentaire sur la Ligue 1 plutôt que sur la Ligue portugaise ? C’est parce que Lionel Messi a joué en Ligue 1. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, mais allez, ferme-là ! C’est injuste envers la Ligue 1. Cela m’énerve d’entendre cela». Un avis qui a le mérite d’être tranché.