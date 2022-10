Benfica-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Un autre gros morceau se dresse sur la route du Paris Saint-Germain. Désireux de remporter la coupe aux grandes oreilles depuis l'arrivée de QSI en 2011, les Rouge et Bleu semblent plus armés que jamais pour atteindre leur rêve. Pour cela, il faudra d'abord sortir de la phase de poules de cette Ligue des champions, dans laquelle les hommes de Christophe Galtier vont justement affronter Benfica, à Lisbonne, ce mercredi pour le compte de la 3ème journée de C1.

Après avoir défait la Juventus (2-1) pour lancer idéalement leur campagne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr & co sont repartis d'Israël avec les trois points de la victoire au détriment du Maccabi Haifa (3-1), malgré un stade Sammy Ofer bouillant. Sur le papier, le SLB demeure certes moins effrayant que la Juve, mais sur le terrain, la réalité est tout autre et le Paris SG devra se méfier du leader de la Liga Portugal, toujours invaincu cette saison (7 victoires et 1 nul en championnat, 2 victoires en deux matchs en C1).

Les Israéliens n'ont pas réussi à faire trembler les Lisboètes sur leurs terres (défaite 0-2 à l'Estádio da Luz), tandis que les partenaires de Paul Pogba ou encore d'Angel Di Maria se sont cassés les dents contre le Benfica à Turin (1-2). David Neres, João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos, Nicolas Otamendi et surtout un certain Julian Draxler, ancien joueur du PSG pendant 6 ans régalent ces dernières semaines sous la houlette de Roger Schmidt, dont l'excellent travail ne passe pas inaperçu en Europe. 23 buts marqués, 4 encaissés : tel est le prolifique bilan du Benfica en 10 matchs disputés.

Que les fans parisiens se rassurent, le club de la capitale, qui n'a lui non plus toujours pas connu la défaite depuis le début de la saison 2022-2023, possède de solides arguments. Notamment en attaque, où la MNM (Messi-Neymar-Mbappé) affiche une forme étincelante. L'Argentin et le Français ont encore marqué pour assurer le succès du PSG contre Nice (2-1) samedi en Ligue 1, quand le Brésilien a encore réalisé une très belle performance. Le 3-4-3 mis en place par Christophe Galtier, qui aura la chance de disposer d'un effectif presque complet, à l'exception de Renato Sanches (adducteur) et de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), fait des merveilles depuis le début de l'exercice (10 victoires et 1 nul, 33 buts marqués et seulement 5 encaissés en 11 matchs toutes compétitions confondues).

Comment regarder le streaming Benfica-PSG ce soir en HD ?

Un choc européen qui sera arbitré par Jesus Gil Manzano. L'arbitre espagnol de 38 ans arbitrera son 15ème match de Ligue des Champions, lui qui compte tout de même 199 rencontres de Liga à son actif.

