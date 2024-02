Nice : la déception de Melvin Bard après la défaite contre Monaco

Au terme d’un derby spectaculaire, l’AS Monaco l’a finalement emporté (3-2) ce dimanche, en clôture de la 21e journée de L1, sur la pelouse de l’OGC Nice. Une victoire importante pour le club de la Principauté, désormais troisième et à un petit point de son adversaire du soir. Interrogé au micro de Prime Vidéo quelques minutes après cette défaite, Melvin Bard (23 ans) ne pouvait forcément pas cacher sa déception. Pour autant, le latéral gauche niçois attend une réaction dès le week-end prochain en terres lyonnaises.

«Ca fait mal de perdre comme ça, ils nous a manqué de l’agressivité ce soir, on les a laissé un peu jouer, notamment en première période, il va falloir repartir de l’avant avec le gros match qui arrive contre Lyon. On venait d’égaliser, on reprend un but derrière, il y a eu du relâchement, on s’est relâché et on l’a payé. Toutes les défaites font progresser, celle là, elle fait mal mais on va repartir de l’avant et essayer d’aller gagner à Lyon à l’extérieur». Le message est passé !