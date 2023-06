Mercato : Roberto Firmino a trouvé son nouveau club

La suite après cette publicité

Il faisait partie des bonnes affaires de ce mercato, à tel point qu’il était annoncé dans le viseur de clubs du calibre du Real Madrid. Après huit saisons passées du côté de Liverpool, Roberto Firmino a fait ses valises. Celui qui était pendant de longues années un élément indispensable du club de la Mersey avait cependant un peu perdu en importance ces derniers temps.

Et selon nos informations, il sait déjà où il poursuivra sa carrière. Comme Ruben Neves ou Kalidou Koulibaly, entre autres, l’international brésilien a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite, le championnat à la mode en ce moment. Un joueur qui correspond parfaitement au profil de vedette que souhaite attirer le gouvernement saoudien pour renforcer son championnat sportivement et médiatiquement.

Il va ainsi s’engager avec le club historique d’Al Ahli, qui remonte en première division et qui cherche, en parallèle, à enrôler des joueurs comme Edouard Mendy, le portier de Chelsea. Les négociations entre les deux parties sont très avancées, et il ne reste que quelques petits détails à régler pour que le deal soit conclu.

En Arabie saoudite, Roberto Firmino (31 ans) touchera logiquement des émoluments bien supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre en Europe, où il aurait en plus dû se contenter d’un rôle plutôt secondaire dans le cas d’une signature chez un cador. Un nouveau joli coup pour la Saudi Pro League, qui ne compte pas s’arrêter là…

