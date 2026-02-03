Al-Hilal explique les coulisses de l’affaire Benzema

Le départ d’Al-Ittihad de Karim Benzema et son choix de rebondir à Al-Hilal ont mis le feu à l’Arabie saoudite. Et dans cette affaire, tout est allé très vite, comme l’explique le directeur exécutif du leader actuel de la SPL, Esteve Calzada.

«Pour ses qualités, même s’il a 38 ans ! Il était disponible, on a saisi cette opportunité et on est très heureux. On préfère ne pas expliquer les détails, mais Karim voulait encore évoluer dans un grand club, qui l’est non seulement en Arabie saoudite, mais aussi en Asie (Al-Hilal a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, l’an dernier). On a pu réaliser ce transfert très vite, tout s’est fait en 48 heures. C’est une décision sportive, mais qui est également liée à de grands projets commerciaux», a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe.