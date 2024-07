AC Milan : Alvaro Morata tout proche d’une arrivée

En recherche d’un avant-centre pour la saison prochaine, l’AC Milan semble avoir trouvé son homme, Alvaro Morata. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, en plein questionnement concernant son avenir, réfléchirait à quitter l’Espagne, cet été. Du côté du Milan, la piste fait l’unanimité. Le joueur, passé par la Juve pendant quatre saisons en tout, connait bien le championnat italien et y a laissé un plutôt bon souvenir. Il correspond également au profil recherché dans le jeu par le board milanais.

Selon la Gazzetta, les Rossoneri ont mis sur la table une offre de contrat de 3 ans à 4 millions d’euros la saison, tandis que les représentants du joueur espèrent plus un contrat de 4 ans avec un salaire de 5 millions par an. Malgré ce désaccord momentané, les négociations avancent bien et Morata qui a récemment déclaré «ne pas être heureux en Espagne» serait assez enthousiaste à l’idée de rejoindre la Casa Milan.