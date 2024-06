Atlético : Alvaro Morata ouvre la porte à un départ

Actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec l’Espagne, Alvaro Morata fait les beaux jours de la Roja. Buteur lors de l’entrée en lice des Espagnols face aux Croates et impliqué sur le but victorieux contre l’Italie, l’attaquant de 31 ans a grandement contribué à la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale du championnat d’Europe. Si tout se passe pour le mieux outre-Rhin pour le Madrilène, son avenir dans la capitale espagnole anime les débats de l’autre côté des Pyrénées. L’Ibère sort de la saison la plus prolifique de sa carrière avec 21 buts inscrits, il n’empêche. Le joueur de 31 ans envisage dans un coin de sa tête de quitter l’Atlético de Madrid.

Interrogé sur son futur depuis le camp de base de la Roja, l’ancien joueur de Chelsea a estimé que sa situation n’avait pas bougé d’un iota depuis qu’il avait partagé ses envies d’ailleurs. «Je ne sais pas si je vais rester à l’Atléti. J’ai reçu des messages de beaucoup de personnes du club, mais pas de Cholo (Diego Simeone ndlr). Je le connais parfaitement, s’il ne comptait pas sur moi, il m’aurait appelé», a indiqué le capitaine espagnol dans l’émission El Chiringuito, ce vendredi.