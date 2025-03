Arsenal : très bonne nouvelle pour sept joueurs

C’est une vaste opération prolongation qui s’apprête à démarrer du côté d’Arsenal. D’après The Times, les Gunners prévoient d’entamer des discussions avec, notamment, Bukayo Saka et William Saliba, afin de sécuriser leur avenir à long terme. Les deux stars, sous contrat jusqu’en 2027, sont essentielles dans le projet de Mikel Arteta, et le club anglais souhaite éviter qu’ils entrent dans leurs deux dernières années de contrat, une situation qui pourrait affaiblir sa position dans les négociations. D’autres jeunes talents comme Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly devraient également se voir proposer de nouveaux baux. Malgré ces nombreux dossiers, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ne sont pas pressés : « ces communications et positions se font dans le temps. Nous comprenons donc quand nous devons agir, avec les joueurs et les agents, et au bon moment, nous aurons les discussions», a déclaré Arteta lorsqu’on lui a demandé si Arsenal permettrait à certains joueurs d’approcher la fin de leur contrat sans prolongation.

Le club londonien, qui devrait bientôt officialiser Andrea Berta comme directeur sportif, devra également statuer sur plusieurs cadres dont Gabriel, Gabriel Martinelli et Jorginho, ce dernier étant en fin de contrat cet été. Saliba, qui perçoit environ 225 000 euros par semaine, a récemment affirmé être « très heureux » à Arsenal, bien que son nom ait été lié au Real Madrid ces dernières semaines. De son côté, Gabriel suscite toujours l’intérêt de clubs saoudiens. Avec une masse salariale atteignant près de 390 millions d’euros, Arsenal devra se montrer ferme pour équilibrer ses finances tout en conservant ses éléments majeurs.