Jaouen Hadjam, un latéral prometteur

Jaouen Hadjam (18 ans), le latéral gauche du Paris FC, qui reçoit Toulouse ce samedi au Stade Charlety à 15 heures (13e journée de Ligue 2), aura à cœur de "rebondir" après la défaite 2-1 à Pau. Élu MVP de la rencontre, après un mois d'absence pour cause de blessure, l'international français U19 (2 sélections), à l'aise au pied et solide dans les duels, veut réaliser une grande saison avec le PFC. D'abord s'imposer en tant que titulaire afin d'atteindre les objectifs personnels et collectifs. Arrivé au centre de formation du PFC en 2018, Hadjam a gravi les échelons jusqu'à son premier contrat pro, à seulement 17 ans, alors qu'il était suivi par de nombreux grands clubs, notamment à l'étranger.

Une cote qui n'a jamais baissé puisque la saison dernière, et avec seulement six rencontres de Ligue 2 disputées, le latéral suscitait encore l'intérêt de nombreuses formations européennes. Marseille, Strasbourg et Nice en France, l'Atalanta Bergame et Leverkusen à l'étranger. Malgré ses nombreuses sollicitations, Hadjam garde la tête sur les épaules et sait que la régularité dans ses performances lui permettra d'atteindre ses objectifs. Dans ce contexte, une nouvelle étape dans la vie du jeune footballeur a été franchie puisque le natif de Paris a récemment confié ses intérêts à Federico Pastorello. Reconnu pour sa rigueur dans la gestion de carrière de ses joueurs, l'agent italien gère notamment Romelu Lukaku, Malang Sarr et Keita Baldé.