Exclu FM, Newcastle : André Villas-Boas ou Lucien Favre en cas d'échec de la piste Mauricio Pochettino

Depuis l’annonce du possible rachat de Newcastle par des investisseurs saoudiens, les Magpies suscitent un incroyable regain d’intérêt sur la planète football. Pour refaire de Newcastle une place forte du football anglais, le travail s’annonce colossal et les dossiers sont déjà nombreux sur les bureaux des futurs propriétaires des Magpies, avec un mercato d'ampleur en toile de fond avec l’idée de recruter du lourd (Cavani, Fekir ou encore Koulibaly) pour marquer les esprits. Mais avant de se pencher sur le recrutement, le duo PCP Capital Partners-Saudi Public Investment FUND, qui attend que Premier League donne son aval à l'opération, est à la recherche d'un entraîneur capable de fédérer ce projet ambitieux. Ainsi, l'actuel manager Steve Bruce, devrait quitter le club à la fin de la saison pour faire place sur le banc de touche à un grand nom du football européen.

Et pour lui succéder, un nom revient avec insistance : Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier, le technicien argentin, qui possède une cote immense depuis son passage pour le moins réussi à la tête des Spurs, présente le profil idéal pour mener à bien le projet sportif sur le long terme. D'ailleurs, un salaire annuel estimé à 11 millions d'euros attendrait déjà l'ancien joueur du PSG selon certains médias anglais. Avec une enveloppe mercato illimitée, Newcastle a des arguments pour tenter de convaincre l'entraîneur argentin. Mais en cas d'échec, le NUFC a d'autres noms en tête et pas des moindres.

André Villas-Boas et Lucien Favre dans la short list

Selon nos informations, Lucien Favre et André Villas-Boas font figures de plan B et plan C des futurs actionnaires de Newcastle. Le premier est de plus en plus contesté sur le banc du Borussia Dortmund. Adulé il y a encore quelques mois par les supporters allemands, l'ancien coach de l'OGC Nice ne fait plus l'unanimité au sein du BVB. Au point que plusieurs noms ont déjà été évoqués par la presse allemande pour le remplacer en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2021, l'entraîneur suisse de 62 ans ne sera donc pas retenu par ses dirigeants et pourrait faire office d'alternative de choix si Mauricio Pochettino refuse de s’engager.

Un autre nom est en bonne place dans la short list des Magpies, André Villas-Boas. L’ancien coach de Chelsea et de Tottenham vient de réussir une première saison pleine sur le banc l'Olympique de Marseille. Adopté par les supporters olympiens grâce aux bons résultats et sa franchise naturelle, l'entraîneur portugais a hissé l'OM à la deuxième place de Ligue 1. Malgré tout, l'homme âgé de 42 ans n'a toujours pas reçu un quelconque signe de la part de sa direction pour une éventuelle prolongation (son contrat court jusqu'en 2021). Pire, certains supporters du club olympien ont pris son récent message de remerciement sur son compte Instagram comme un possible message d’adieu. Épris de liberté, AVB pourrait faire l'objet d'autres convoitises en fin de saison et pourrait y réfléchir à deux fois si Newcastle venait le solliciter, et ce, même s’il a récemment déclaré qu’il n’envisageait pas de revenir en Angleterre.