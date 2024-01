FC Barcelone : 2024, l’année de la relance pour Robert Lewandowski ?

Si le FC Barcelone peine à s’illustrer offensivement depuis plusieurs semaines, la méforme de son attaquant-vedette Robert Lewandowski n’y est pas étrangère. Après un début de saison plutôt en confiance avec 6 réalisations et 4 offrandes sur ses deux premiers mois de compétition, le buteur polonais a clairement connu une baisse de régime sur son automne 2023, ne trouvant le chemin des filets qu’à trois reprises. Très peu trouvé dans la surface de réparation, il subissait quelque peu le manque de créativité offensive des ouailles de Xavi Hernandez, critiquées plus d’une fois depuis l’entame de cet exercice en raison des prestations en deçà des attentes, qui ne correspondent clairement pas à l’ADN tant défendu par la direction catalane. Néanmoins, en entrant dans cette nouvelle année 2024, RL9 est arrivé à briser la malédiction face au but…

Après 23 buts inscrits en championnat l’an passé, Lewandowski est bien loin de ses standards (8 en 17 journées disputées en Liga), avec 5 réalisations de retard sur le meilleur buteur, Jude Bellingham. Mais pour ses deux dernières échéances dans ce mois de janvier, il a très vite retrouvé l’assurance face au dernier rempart, en s’offrant le penalty obtenu en fin de match contre l’UD Barbastro en Coupe du Roi (3-2) avant d’ouvrir le score en Arabie saoudite face à Osasuna en demi-finale de la Supercopa (2-0). Deux victoires confirmant d’abord une statistique : le Barça n’a pas perdu 26 des 31 matches au cours desquels le Polonais aux 146 sélections (82 buts) a trouvé le chemin des filets, toutes compétitions confondues (24 victoires, 2 nuls). La dernière défaite du numéro 9 blaugrana remonte au 10 décembre dernier contre Gérone en Liga.

Le Real pour lancer son année ?

Son premier vrai test de 2024 ? Le Real Madrid, en finale de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche soir (20h). Un adversaire qui lui réussit bien dans cette compétition organisée à Riyad puisqu’il avait été buteur puis passeur décisif pour soulever le trophée national l’hiver dernier face à la Casa Blanca (3-1). Néanmoins, sur les quatre autres Clasicos disputés depuis son arrivée à l’été 2022, le natif de Varsovie n’a jamais trompé la vigilance du portier madrilène, que ce soit Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga ou encore Andriy Lunin. L’occasion pour lui de non seulement briser sa disette face au but madrilène et de permettre à son club de défendre son titre en Supercopa, pour offrir à Xavi son premier trophée de la saison. De quoi s’éviter une saison blanche, le Barça étant troisième de Liga et toujours en course en phase finale de la Ligue des champions.

Bref, le FC Barcelone espérera compter sur l’ancien buteur du Bayern Munich, où il avait enchaîné les saisons à plus de 40 buts entre le club et la sélection. Un cap qu’il n’a pas réussi à passer en Catalogne, mais le changement d’environnement sportif et l’âge, lui qui a fêté ses 35 printemps en début de saison, peuvent expliquer cette baisse de forme au niveau comptable. Moins mobile dans le dernier tiers qu’à l’accoutumée, Lewandowski offre mois de solutions offensives à ses coéquipiers dans la zone de vérité. Mais avec l’arrivée du jeune Vitor Roque cet hiver en provenance de l’Athletico Paranaense, il sera bien obligé de montrer un bien meilleur visage lors des prochaines semaines s’il ne veut pas voir l’international auriverde (1 sélection) lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants de pointe. Premiers éléments de réponse face aux Merengues ce dimanche soir.