OM : les mots forts de Jorge Sampaoli après les incidents de Nice

Dimanche dernier, le monde du football a eu honte du spectacle proposé par les supporters de Nice qui ont envahi le terrain lors de la confrontation entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a décidé de suspendre le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, et d'imposer un huis clos au stade des Aiglons jusqu'à la fin de l'enquête, le 8 septembre prochain.

Ce jeudi, avant la rencontre entre l'OM et l'ASSE, Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse. Il s'est exprimé à ce sujet : « je pense comme Mattéo (Guendouzi, NDLR°, mais je pense aussi qu'il faut expliquer une fois mon sentiment et passer ensuite au foot. C'est pour moi le plus important. Je vais faire une déclaration et ensuite on reparlera de football si possible ».

Son introduction faite, El Pelado a déroulé. « L'histoire nous a appris qu'il n'est pas possible d'attaquer quelqu'un pour une différente pensée ou un maillot différent, c'est de la discrimination, du fascisme, qui ne peut être accepté ni dans le football, ni dans la vie. Dimanche nous avons eu peur, les supporters adverses ont attaqué nos joueurs, la sécurité a laissé faire, les dirigeants et joueurs ont applaudi nous sommes entrés pour défendre, on était seul. Je sais que les matches sont regardés par des enfants, j'en ai moi-même et je n'aime pas qu'ils assistent à ça. Aux enfants je voudrais m'excuser. On doit créer une société meilleure et je demande aux supporters de ne pas se venger, mais de nous encourager, comme ils l'ont toujours fait. Il y a un processus d'enquête. Le match et le foot sont désormais au second plan. Ce qui compte c'est que ça n'arrive plus. Il y a beaucoup de temps pour juger des choses très claires. La décision est longue », a détaillé l'Argentin. Avant de poursuivre sur son préparateur physique.

Pablo Fernandez a été le seul individu suspendu par la commission de discipline après son coup porté à la gorge d'un supporter sur le terrain. « Concernant Pablo Fernandez, il a témoigné devant la justice. Il a voulu défendre les joueurs. Il sait qu'il n'a pas bien agi. C'est un excellent être humain et un grand professionnel. Il faut rappeler qu'il y a du temps. On a vu des supporters arrivés très nombreux et qui sont venus agresser. C'est difficile de savoir quoi faire. Il y a des choses qui se passent. Il y a une sanction contre lui alors qu'il est venu sur le terrain pour éviter que ça dégénère. Avant il y a une agression d'un supporter. On met trop de temps à voir cette réalité. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je veux louer l'attitude de l'arbitre qui a pris les présidents et les entraîneurs pour nous dire qu'il n'y avait aucune garantie de sécurité pour la suite du match et qu'il a eu des pressions pour que ça continue. Ça montre le niveau politique et que ça prend le dessus sur le bien commun. On voyait un bon match, une bonne équipe avec un bon entraîneur. Tout est devenu fou, sans aucun sens. On a vu des personnes arriver sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Enfin, relancé sur le résultat de la rencontre, toujours pas entériné par la LFP, il a aussi son avis. « C'est à la commission de résoudre. Le plus inquiétant c'est qu'on a été joué à Montpellier et Rongier a reçu une bouteille. Ensuite, Montpellier a joué sans souci à domicile. Il y a quelque chose qui n'est pas juste selon moi. Les deux clubs ont été appelés par la commission. Nice devrait être seul, l'OM n'a rien à voir avec tout ça. Les faits ont été causés par l'envahissement. Tout est arrivé parce qu'une personne a décidé de stopper le match toute seule », a conclu Sampaoli. Une mise au point plus que bienvenue.