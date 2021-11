OL : le message de Jérôme Boateng

Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est fait complètement détruire par le Stade Rennais (1-4). Dominés à tous les niveaux, les joueurs de Peter Bosz se sont inclinés sur le score de 4-1. Et encore, le tableau d’affichage est flatteur, tant les Bretons ont eu les occasions pour marquer plus de buts. Face à cette énorme contre-performance, Jérôme Boateng a tenu à envoyer un message aux supporters.

« Ce n'est pas du tout la façon dont nous voulions aborder la pause internationale. Nous sommes vraiment désolés pour nos fans à propos d'hier. Nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain. Je crois en la force de cette équipe et des joueurs, mais si nous ne nous donnons pas à 100% à chaque match, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs dans cette Ligue 1 si forte. Continuons à travailler. On se voit après la pause, les Lyonnais ! »

