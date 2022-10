PSG : le communiqué des supporters de la tribune Boulogne après les incidents contre le Maccabi Haïfa

Via un communiqué publié, ce vendredi, le Block Parisii, un des rares groupes de supporters de la tribune Boulogne au Parc des Princes (mais interdit de rassemblement par le club et sans secteur attribué, comme le CUP à Auteuil), a tenu à dénoncer le comportement de certains supporters du Maccabi Haïfa mardi soir en Ligue des champions, alors que ces derniers étaient bien plus nombreux que les 1.600 fans prévus dans le parcage, et ont donc débordé dans la tribune Boulogne.

«C'est plus d'un quart de notre virage qui était envahi par l'équipe visiteuse et notre accès tribune interdit par nos stadiers, nous les abonnés du PSG», regrette, tout d'abord le collectif avant de pointer les «risques» que cela aurait pu engendrer. Par ailleurs, le Block Parisii se félicite qu'aucun affrontement n'ait eu lieu et demande au PSG l'autorisation de se regrouper dans la tribune Boulogne à l'avenir, afin de faire «revivre ce virage qui se meurt». Le message est passé.