Vidéo : l’énorme raté de Luis Diaz contre Manchester City

Ce dimanche, la 28e journée de Premier League nous offrait un choc au sommet entre Manchester City et Liverpool à Anfield, deux équipes à la lutte pour le titre de champion d’Angleterre. Malmenés en première période, les Reds sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période pour égaliser par l’intermédiaire d’Alexis MacAllister, buteur sur penalty, avant de manquer l’opportunité de prendre les commandes.

Fraîchement entré en jeu, Mohamed Salah alertait Luis Diaz dans la profondeur au moyen d’une merveille de passe. Derrière, le Colombien parvenait à s’emmener le ballon d’un joli contrôle pour se présenter devant Stefan Ortega. Or, le numéro 7 des Reds dévissait trop sa frappe et voyait sa tentative terminer sa course à côté du but du portier des Skyblues (62e). Un énorme raté qui pourrait coûter cher aux Reds !