Brest-OM : Jonathan Clauss salue la performance des Bretons

Alors que l'OM a concédé le match nul sur la pelouse de Brest (1-1) ce dimanche, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1, l'issue de la partie aurait pu être bien différente pour la troupe d'Igor Tudor. Les Bretons ont réalisé une belle deuxième période, bousculant les Marseillais pendant de longues minutes. Jonathan Clauss, passeur décisif sur le but de Nuno Tavares, l'a reconnu après le coup de sifflet final, au micro de Prime Video.

« On avait bien entamé le match. On a fait des bonnes et des moins bonnes choses. On a eu du mal à sortir en première mi-temps. Brest a bien joué le coup contre nous. Ils ont bien bloqué les sorties de balle, on a eu du mal à trouver des solutions. Dans l'ensemble, on a bien été gênés. Le but ? On l'a travaillé hier. On savait quel déplacement faire. Nuno (Tavares), je devais le trouver dans la course (sur le premier but). Oui, c'est travaillé, il y en aura d'autres, j'espère. »