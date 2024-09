Jean-Philippe Mateta vise l’équipe de France

Jean-Philippe Mateta est rentré dans le cœur des Français cet été. À travers des JO réussis, l’attaquant puissant de Crystal Palace a été l’une des armes providentielles de l’équipe de France de football aux Jeux Olympiques. Une occasion pour le joueur de 27 ans de se mettre en évidence aux yeux de Didier Deschamps.

Pré-sélectionné par DD lors de ce rassemblement de septembre, l’ancien de l’OL est revenu sur cette nouvelle donne au micro de Canal+. Interrogé pour savoir s’il était prêt à prendre la relève de la légende Olivier Giroud, Mateta s’est fendu d’une réponse assurée : «être simplement pré-sélectionné ? Ce n’est pas une déception. Ça me donne encore plus envie de travailler pour être sélectionné et obtenir encore plus de résultats. Prendre la relève de Giroud ? Oui. Si on me donne la chance. Je vais essayer en tout cas. Ce qu’il a fait, c’est fort.»