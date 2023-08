L’avis fort de Pascal Dupraz sur Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Si Pascal Dupraz n’est plus sur un banc, il reste néanmoins connecté au foot, en tant que consultant pour RMC. Ces dernières heures, l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc fait jaser. Entre performances inquiétantes et résultats critiques, les sorties de l’entraîneur français n’arrangent en rien la situation des Gones. Après la défaite face au MHSC (1-4), le tacticien de l’OL a déclaré qu’il fallait peut-être changer de coach. Une déclaration étonnante qui en dit long selon Pascal Dupraz. «Je ne sais pas s’il cherche à se faire virer mais il va se faire remplacer, c’est comme ça que je l’entends. Ce que Laurent Blanc essaie de nous faire avaler, c’est qu’il n’a pas d’équipe et qu’il attend un recrutement conséquent», analyse le tout frais consultant lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

«L’OL a une très bonne équipe, qui n’est peut-être pas équilibrée en ce moment et dans laquelle il manque quelques joueurs et non des moindres dont son gardien (Anthony Lopes, ndlr). Ce qu’il se passe, comme à chaque fois pour les entraîneurs - un métier fabuleux mais ingrat - c’est que la personne qui l’a fait venir et qui dirigeait l’OL (Aulas) a été elle-même éconduite. Blanc n’est peut-être pas l’entraîneur voulu par Textor. Il nous explique son mal-être en fait, il attend des recrues impatiemment», explique Dupraz, qui défend son compère, sans pour autant perdre la raison. «Il en oublie qu’il a quand même une équipe. Il sait qu’il ne sera plus l’entraîneur de l’OL, les mauvais résultats vont précipiter les choses. Il est désabusé. À Montpellier, tout le monde est derrière Michel Der Zakarian, ce qui n’est pas le cas à Lyon avec Blanc». Des propos qui se justifient, même si le calendrier des Gones s’annonce encore plus difficile avec l’OGC Nice et le PSG à venir…