Juventus : Kenan Yildiz, l’autre prodige du football turc

Quart de finaliste de l’Euro 2024, la Turquie avait fait sensation lors de cette compétition. S’appuyant sur des talents comme Ferdi Kadioglu (Brighton), Kerem Aktürkoglu (Benfica), Arda Güler (Real Madird) ou encore Orkun Kökçü (Benfica), la sélection dirigée par Vincenzo Montella ne manque pas de talents et ce n’est pas Kenan Yildiz qui va dire le contraire. Se révélant la saison dernière avec la Juventus, l’attaquant de 19 ans avait su se frayer un chemin sous les ordres de Massimiliano Allegri avec 32 apparitions pour 4 buts et 2 offrandes. «Je suis sûr que Kenan Yıldız deviendra un joueur merveilleux, de haut niveau. Cela arrivera un jour. Il est difficile de trouver un joueur qui puisse contrôler le ballon comme il le fait. Il reste toujours calme» ne manquera pas d’expliquer son coach Massimiliano Allegri la saison dernière.

Depuis à la Juventus c’est Thiago Motta qui a pris le poste d’entraîneur. Et s’il n’a pas la même vision du football que son prédecesseur, il s’accorde sur un point : Kenan Yildiz est l’avenir de la Vecchia Signora. Capable de joueur en tant que milieu offensif ou ailier gauche, c’est à ce second poste qu’il a été doucement intégré par Thiago Motta au fil de la saison. Pour le moment, il affiche 3 buts et 3 offrandes en 14 matches et peut devenir plus efficace. Néanmoins, il a su se montrer efficace à des moments décisifs comme lors de la première journée de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven en lançant la campagne des Turinois (3-1) ou avec son doublé contre l’Inter Milan (4-4) dans le derby d’Italia. Encore en apprentissage, Kenan Yildiz parvient à sortir son épingle du jeu lors des moments cruciaux et c’est le signe d’un grand talent.

Kenan Yildiz convainc Thiago Motta

Content du caractère affiché par son poulain et de son évolution, Thiago Motta n’a pas manqué de le valoriser ces dernières semaines en conférence de presse : «je suis très heureux du travail accompli par Kenan. C’est un joueur qui met sa qualité au service de l’équipe. Comme tout le mond, il peut s’améliorer, mais je suis satisfait de ce que je vois. Et il ne faut pas oublier, mais on ne s’y attarde pas, que c’est un joueur né en 2005. Il apporte beaucoup à l’équipe en ce moment. Je suis très heureux de l’avoir avec nous que ce soit sur l’aile ou au milieu du terrain. Je suis content de son attitude, de sa volonté de progresser et de sa façon d’aborder les matches, tant sur le plan défensif qu’offensif.»

«Lors du premier match de Ligue des Champions, il a marqué un superbe but, mais pas seulement. Il fait partie d’un groupe qui travaille très bien, il faut continuer», a poursuivi le coach transalpin. Pour autant, s’il est un élément central dans l’animation de Thiago Motta, Kenan Yildiz a parfois été invité sur le banc. Pas encore totalement régulier, il poursuit logiquement un processus de progression à 19 ans. Alors qu’on le compare déjà à Del Piero pour son élégance, sa précocité et pour sa célébration lors de son premier but en Ligue des Champions, Kenan Yildiz devra continuer à hausser son niveau tout doucement comme depuis le début de son aventure turinoise. Ce mardi soir contre Lille, l’occasion est idéale pour lui afin d’enchaîner et s’installer un peu plus comme le nouvel homme fort des Bianconeri.

