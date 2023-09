PSG : Hugo Ekitike a déjà perdu très gros

La suite après cette publicité

Le grand perdant du mercato. Cet été, Hugo Ekitike est passé par tous les états. Déterminé à saisir sa chance sous les ordres de Luis Enrique, l’attaquant, acheté définitivement par le PSG pour 35 millions d’euros, a essayé de montrer son meilleur visage en pré-saison et lors de la tournée au Japon et en Corée du Sud. L’ancien joueur de Reims avait d’ailleurs marqué de points auprès de l’Asturien comme l’avait expliqué Le Parisien. Il espérait donc se faire une place au sein de ce nouveau PSG à l’accent français.

Mais il est rapidement tombé de haut. Quelques jours seulement après la tournée en Asie, Luis Campos et Luis Enrique lui ont annoncé lors d’une réunion qu’il n’entrait plus dans leurs plans. Un coup de massue sur la tête d’Ekitike, très choqué sur le moment contrairement à Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches et Juan Bernat également convoqués à ce rendez-vous. Prié de s’en aller, le natif de Reims a dû encaisser le coup, lui qui a joué face à Lorient lors de la première journée le 12 août dernier. Présent 9 minutes sur la pelouse, il n’a plus été utilisé depuis.

À lire

Sergio Ramos veut se faire pardonner à Séville

Un mercato animé

Paris voulait certainement le préserver en attendant son possible transfert. Il faut dire que plusieurs clubs étaient à ses trousses, plus ou moins sérieusement. Everton, le Borussia Dortmund, l’AC Milan, Lens, l’OL, West Ham, Crystal Palace ou encore l’Eintracht Francfort étaient prêts à le récupérer. Le joueur avait une préférence pour le RCL, qui a finalement recruté Elye Wahi. Une preuve malgré tout qu’il n’était pas fermé à un départ. Il y a également eu des discussions concrètes avec les Hammers ainsi que Francfort, qui voulait en faire le remplaçant de Randal Kolo Muani.

La suite après cette publicité

Une aubaine pour Paris, qui voulait l’inclure dans le deal RKM. Seul problème, Ekitike a refusé de servir de monnaie d’échange. Malgré les coups de pression et la grosse colère de Nasser Al-Khelaïfi, il n’a pas voulu signer en Allemagne et il est finalement resté chez les champions de France. Mais il ne jouera plus a priori jusqu’au prochain mercato, à moins d’un départ dans un pays où le marché est encore ouvert où en tant que joker dans un club de Ligue 1. Luis Enrique a un secteur offensif ultra fourni et on ne l’imagine pas faire de la place pour Ekitike. D’ailleurs, il ne l’a pas convoqué dimanche pour le déplacement à Lyon alors que le mercato était terminé.

Une situation infernale

Cela devrait être encore le cas lors des prochaines rencontres, sauf si l’Espagnol compte plusieurs blessés en attaque. Placardisé, le jeune joueur de 21 ans a également été exclu de la liste du PSG pour la Ligue des Champions. Une mauvaise nouvelle de plus pour Ekitike. Un joueur qui n’a pas non plus été convoqué en équipe de France Espoirs, lui qui peut être sélectionnable comme il est né après le 1er janvier 2002. Mais le nouveau sélectionneur, Thierry Henry, continue de le suivre. Il lui a d’ailleurs adressé un message.

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas raconter la discussion que l’on a eue, mais il sait ce qu’il doit faire. Non pas ce que j’attends: juste ce qu’il doit faire. On verra bien ce qu’il va se passer, mais ce n’est pas évident de se retrouver dans ce genre de situation. Il faut quand même se rappeler qu’il y a un an, un an et demi, tout le monde le voulait. On a eu une discussion franche, il a tenu quelques propos qui m’ont intéressé. On verra… Mais le combat à Paris devant va être terrible. On sait qu’il y en a un (Mbappé) qui va jouer, en tout cas.» Persona non grata au PSG, Hugo Ekitike risque de vivre des mois difficiles à Paris.