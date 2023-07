PSG : Luis Enrique sous le charme d’Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Débarqué la saison dernière contre un chèque de 35 M€, Hugo Ekitike n’a jamais su montrer tout son talent. Souvent transparent dans les matches qu’il a disputés sous les couleurs parisiennes, l’ancien rémois était même annoncé déjà sur le départ. Mais du haut de ses 21 ans, l’attaquant français ne compte pas se laisser abattre. Et il a surtout profité de la place laissée par le départ de Messi, la blessure de Neymar et plus récemment la mise à l’écart de Kylian Mbappé pour s’installer dans le groupe en tournée au Japon.

Seul numéro 9 de l’effectif présent, Hugo Ekitike a eu sa chance et a répondu aux attentes. Buteur face au Havre lors du premier match de préparation, il a récidivé face à Cerezo Osaka. Malgré la défaite des siens, il s’est montré à son avantage et a encore une fois trouvé le chemin des filets et en délivrant une passe décisive. Sa récente prestation n’est d’ailleurs pas passée inaperçue aux yeux de son coach Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui n’a qu’une seule option en attaque dans cette préparation, commence même à apprécier les qualités footballistiques de son joueur.

Luis Enrique aime le profil

En effet, selon les informations du Parisien, les performances d’Hugo Ekitike dans cette préparation sont jugées très positives. Luis Enrique, qui a conscience que l’ancien rémois est, à date, son meilleur attaquant de l’effectif, apprécie son profil. Mais ce n’est pour le moment pas le cas de la direction parisienne qui n’est pas opposée du tout à l’idée de se séparer définitivement (ou en prêt) du joueur. En cause, outre ses performances de la saison dernière, ses émoluments conséquents.

Pour le moment, Hugo Ekitike devrait bien continuer à porter les couleurs parisiennes. Le quotidien français indique même qu’il ne serait pas étonnant de le voir gagner une place dans la hiérarchie des attaquants titulaires avant la fin du mercato. Et même après… Car pour le moment, le mercato parisien pour les postes offensifs reste très compliqué. Avec l’absence d’une recrue devant et le dossier Kylian Mbappé, la révélation parisienne pourrait bien s’appeler : Hugo Ekitike.