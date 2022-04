C3 : Christopher Nkunku hisse le RB Leipzig en demies à Bergame

Après le match nul acquis sur la pelouse de la Red Bull Arena (1-1), l'Atalanta Bergame recevait le RB Leipzig dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue Europa. En championnat, la Dea s'était inclinée le week-end dernier à Sassuolo (1-2) tandis que le RasenBallsport avait disposé avec facilité d'Hoffenheim pour ainsi intégrer le top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Pour se qualifier en Italie, Domenico Tedesco réalisait un seul changement par rapport au onze de l'aller, avec l'ancien Strasbourgeois Simakan préféré à Klostermann . De son côté, Gian Piero Gasperini remaniait son trio offensif, avec les titularisations de Zapata, accompagné de Malinyovski et Boga.

Bien entré dans ce quart retour, le RB Leipzig se créait de belles occasions dès l'entame de match, profitant de la passivité défensive bergamesque. Après un superbe travail de Laimer à droite, les Allemands en profitaient alors pour ouvrir le score par le biais de son meilleur buteur Nkunku (1-0, 18e). Montrant un meilleur visage en seconde période, les Nerazzurri amenaient plus de danger dans le dernier tiers des visiteurs. Seul au second poteau, Hateboer n'était pas loin de tromper Gulasci sur le centre de Zappacosta (63e). Les locaux étaient victimes d'un manque de justesse dans le dernier geste, confirmant une inefficacité offensive inhabituelle de la part des hommes de Gasperini. En fin de match, Nkunku obtenait un penalty et se faisait justice (2-0, 88e) pour doubler la mise et passer la barre des 30 buts inscrits cette saison toutes compétitions confondues. Avec ce succès, le RBL se hisse en demi-finale et y affrontera le vainqueur entre Braga et les Glasgow Rangers.