Tottenham : Harry Kane pourrait prolonger son contrat

L'été dernier Harry Kane n'avait pas caché son désir de quitter Tottenham pour s'engager chez le champion, Manchester City. Au final, sa direction ne l'avait pas laissé partir et les Citizens s'étaient tournés vers un autre profil, celui de Jack Grealish. Alors qu'ils auraient pu revenir à la charge cet été, les Skyblues ont déjà recruté Erling Haaland et Julian Alvarez, ce qui bouche les places en attaque.

Cependant selon The Evening Standard, cela ne devrait pas déranger Harry Kane car ce dernier serait prêt à prolonger son contrat avec les Spurs. En effet l'Anglais aurait été conquis pas Antonio Conte, le retour en Ligue des Champions de Tottenham et le budget qui devrait être alloué au recrutement cet été. Avec son nouveau contrat, celui qui a inscrit 248 buts pour le club devrait logiquement dépasser Jimmy Greaves, auteur de 266 buts sous le maillot des Spurs entre 1961 et 1970