LdC (F) : Chelsea vient à bout de Lyon aux tirs au but et se qualifie pour les demies

Après l’élimination du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se trouvait, également, dos au mur avant d’affronter Chelsea. Battues à l’aller (0-1), les joueuses de Sonia Bompastor devaient créer l’exploit sur la pelouse de Stamford Bridge. Malgré un bon début de rencontre, les Fenottes ne parvenaient pas à concrétiser leurs premières occasions (Cascarino, 3e, Bruun 4e) et subissaient, par la suite, les vagues offensives des Blues. Sauvées par les multiples parades d’Endler, les Lyonnaises comptaient sur les 45 dernières minutes de cette double confrontation pour renverser la tendance. Pourtant, si Hegerberg, de retour sur les terrains samedi dernier après 6 mois d’absence, faisait son entrée en jeu, l’OL ne trouvait pas la faille. Il fallait finalement attendre le dernier quart d’heure de jeu pour voir le tableau d’affichage évoluer.

Servi par Horan, Gilles surgissait pour marquer entre Berger et son montant (0-1, 77e). Dans les derniers instants, le score n’évoluait plus et les deux formations allaient se départager en prolongation. Au cours de cette période, l’OL se détachait grâce à une frappe croisée de Däbritz (0-2, 110e) mais dans les ultimes secondes Chelsea réduisait la marque sur un penalty très discutable suite à un léger accrochage de Becho sur James (2-1, 120+8e). Aux tirs au but, Chelsea faisait preuve de caractère et s’en sortait finalement sur une dernière tentative ratée d’Horan. Grâce à cette qualification arrachée (2-2, 4 tab à 3, Chelsea obtient son billet pour le dernier carré et retrouvera le FC Barcelone, tombeur de l’AS Roma au tour précédent.

