Patrick Vieira a de gros regrets avec Mario Balotelli

Interviewé par Sky Sports, le coach de Crystal Palace, Patrick Vieira, a évoqué son passage sur le banc de l’OGC Nice et sa relation avec l’attaquant italien Mario Balotelli. L'entraîneur français a notamment regretté ne pas avoir réussi à cadrer son ancien coéquipier de l’Inter Milan et Manchester City lors qu’il dirigeait les Aiglons. L’Italien avait quitté le club six mois après l’arrivée de Vieira.

« J'ai joué avec Mario pendant quelques années. C'était un enfant quand j'étais à l'Inter, puis j'ai rejoué avec lui à Manchester City. C'est un gars adorable et je l'aime, mais c'était un défi de l'entraîner à Nice parce que c'était très frustrant de voir un joueur gaspiller autant de talent. En tant que manager, vous essayez de tirer le meilleur et le maximum de chaque joueur, et c'était vraiment difficile de le faire avec lui. C'était frustrant, bien sûr, de ne pas avoir été capable de le faire avec lui, mais c'est quelqu'un que j'aimerais toujours », a déclaré Vieira. Balotelli a disputé 76 matches avec Nice, inscrit 43 buts et délivré trois passes décisives.